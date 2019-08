'Benidorm Basterd' als trainer op het voetbalveld

Vorige week is Phillip den Haan in een rolstoel beland, omdat hij een nieuwe knie heeft gekregen. Desondanks is hij trainer bij Voetbalvereniging Schelluinen bij Gorinchem.

"Dit is mijn scootmobiel en die heb ik echt nodig. Dus ik leid de training vanuit mijn scootmobiel." Naar eigen zeggen is zijn nieuwe vervoersmiddel geen enkel probleem voor Den Haan. "Ik kan ook aardig overweg met een segway, dus vier wielen moet ook goed gaan."

En een trainer in een scootmobiel zorgt voor grappige taferelen op de training. Tijdens bepaalde oefeningen sjeest de trainer hard mee aan de rand van het veld. Of hij rijdt heen en weer langs de spelers die op de grond een oefening doen, soms ook in zijn achteruit.

"Ze hebben er eerst hard om gelachen, maar nu is het goed. Het is ludiek", zegt de trainer dan ook. Maar er worden ook wel grapjes over gemaakt. "Natuurlijk zijn er altijd wel een paar die proberen de scootmobiel even te raken of die me 'benidorm basterd' noemen."

Hart voor de ploeg

Een van de spelers zegt dat hij "Het brengt wat nieuws. Het laat toch zien dat hij een hart voor de ploeg heeft, ondanks zijn operatie."

De voetbaltrainer weet nog niet wanneer hij weer de oude zal zijn. "Ik hoop dat ik over zes weken weer lekker kan bewegen, dat de krukken weg kunnen." En na drie maanden moet hij wel weer redelijk op de been zijn.

Tot die tijd belemmert de scootmobiel de de trainer niet heel erg bij zijn trainingen."Je hoeft niet alles voor te doen aan de jongens. Dus wat dat betreft is het een uitdaging en nooit een probleem."