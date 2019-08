Uitje naar dierentuin of museum fors duurder

Ook andere attracties, zoals sportevenementen, bioscopen en concerten, zijn duurder geworden in de afgelopen vijf jaar. De prijs voor pretparken en sportwedstrijden is met bijna veertien procent gestegen. Een bioscoop- of concertbezoek is bijna tien procent duurder geworden.

Behalve de entreeprijzen zijn ook de kosten voor alles om het dagje heen gestegen. Prijzen in restaurants zijn gemiddeld met twaalf procent gestegen in de afgelopen vijf jaar. Parkeren en het openbaar vervoer is ook duurder geworden. Alleen de brandstofkosten zijn met ongeveer vijf procent gedaald.

Ondanks de prijsstijging is het aantal mensen dat een dagje uit gaat sinds 2010 ieder jaar gestegen. Een op de vijf bezoekers kwam uit het buitenland.