Activisten Animal Rights willen blijven demonstreren tegen jacht op ganzen in de Hoeksche Waard

De dierenactivisten protesteren al langere tijd tegen het afschieten van de vogels. "In het begin zagen we amper agenten", zegt Jeffrey Wijling van Animal Rights. "Maar de laatste tijd is het eigenlijk een unicum als ze niet komen. Zodra wij arriveren bij een jachtpartij pakken de jagers hun telefoon en seinen ze de politie in."

Volgens Wijling was afgelopen weekend van te voren al beklonken dat de demonstratie niet mocht doorgaan. En is dat in strijd met de wet. Wijling: "We ontzeggen de jagers niet hun recht om te jagen. Maar wij willen gebruik maken van ons demonstratierecht."