Producent van hit Hermes House Band overleden

Muziekproducent Henri Belolo is overleden. Hij was een van de bedenkers van de Village People en bracht op zijn label de hit I will Survive van de Rotterdamse Hermes House Band uit.

De in Casablanca geboren Belolo vertrok in 1973 van Frankrijk naar de Verenigde Staten. Daar richtte hij drie jaar later het label Scorpio Label op.

Met de Village People scoorde Belolo hits als In the Navy en Go West. Andere bekende nummers waaraan zijn naam verbonden is: What is Love van Haddaway, Freed from Desire van Gala en Blue da ba dee van Eiffel Sixty-five.

Hij droeg ook bij aan de populariteit van breakdancen en hiphop in de jaren tachtig. Scorpio Music bracht later albums uit van artiesten als Martin Garrix, Hardwell en Armin van Buuren.

De Franse vereniging voor muziekproducenten spreekt van het wegvallen van een "grote figuur in de wereld van de productie, die alle routes van de muziekindustrie heeft beklommen om de toppen van het succes te bereiken."

Henri Belolo is 82 jaar geworden.