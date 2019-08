Minder bomen weg in Lage Bergse Bos

Er gaan minder bomen tegen de vlakte in het Lage Bergse Bos. Bomen die niet heel ziek zijn en geen gevaar opleveren voor bezoekers mogen blijven staan, laat het recreatieschap Rottemeren weten. Hoeveel bomen er aan de zaag ontkomen, is niet bekend.

Actiegroep 'Stop de Bomenkap Lansingerland' was in verzet gekomen tegen de kaalslag in het bos en leverde vorige maand een petitie met 1600 handtekeningen in. Ook werd onderzoek gedaan door de Universiteit van Wageningen.

De actiegroep kwam ook in het verweer tegen het plan om 248 bomen te kappen aan de Merenlaan in Bleiswijk. Ook deze actie lijkt gelukt. Initiatiefnemer Tineke van der Knaap: "Het is voor 90 procent zeker dat de bomen blijven." Dat werd dinsdagmiddag duidelijk tijdens een bijeenkomst met Staatsbosbeheer en het recreatieschap.

"Ik ben erg onder de indruk geraakte van de grote betrokkenheid van de actiegroep", laat voorzitter Wijbenga van het recreatieschap weten.

Afgesproken is dat het recreatieschap en de actiegroep met elkaar gaan overleggen over het bosbeheer.