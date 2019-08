Rotterdammer stopt met wandeltocht naar Griekenland: 'Ik hoef geen alternatief voor roken meer'

Olivier Scheffer is twee weken eerder dan gepland in Griekenland gearriveerd. Hij begon ambitieus aan zijn wandeltocht van drieduizend kilometer van Finland naar Griekenland, maar de Rotterdammer heeft er genoeg van.

Olivier had zichzelf 71 dagen de tijd gegeven om zijn missie, reizen van het Finse Helsinki naar Thessaloniki in Griekenland, te volbrengen. Op dag 58 arriveerde hij echter al op plaats van bestemming.

"Het werd me te warm", zegt Olivier lachend. "Ik moest op een gegeven moment zes of zeven liter per dag drinken. Ik drink me zot als het 32 graden is. Ik kan al dat water gewoon niet dragen."

Angst voor honden

"Ook heb ik een angst voor zwerfhonden ontwikkeld. Ik liep dus met een stok in mijn hand en was vaak stokken aan het zoeken", vervolgt Olivier. "Ik had zelfs een pepperspray gekocht en dat vond ik niet leuk, die angst."

De Rotterdammer werd halverwege zijn tocht gebeten door een hond in een Slowaaks zigeunerkamp. Ter voorkoming van hondsdolheid moest hij zijn tocht regelmatig onderbreken voor een ziekenhuisbezoek.

Scheffer begon zijn wandeltocht ooit als alternatief voor zijn rookverslaving. "Maar op dag 58 viel die noodzaak plotseling van me af", zegt Olivier met zelfspot. "Ineens dacht ik: waar ben je nou mee bezig, Olivier? Doe een beetje normaal, met je veertig kilometer per dag."

Nieuwe uitdaging

Na dat moment besloot de Rotterdammer zijn reis te vervolgen met trein, bus en taxi. "En ik ga nu met de bus terug. Ik wil zigzaggend door alle landen uit het voormalig Joegoslavië reizen en ik verheug me er ook op Albanië te zien. Als ik dan ook nog Tsjechië heb gezien, ben ik in alle Oostbloklanden geweest."