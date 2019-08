Van Wolfswinkel Europees pas in groepsfase inzetbaar

Mocht Feyenoord tot een akkoord komen met FC Basel over de komst van Ricky van Wolfswinkel, dan is de spits in Europese duels pas eventueel inzetbaar in de groepsfase van de Europa League.

Van Wolfswinkel kwam dit seizoen in Europees verband al in actie namens zijn club FC Basel in de Champions League-kwalificaties tegen PSV. De reglementen van de UEFA melden bij artikel 41.06 : "Een speler mag niet uitkomen in de UEFA Champions League en/of UEFA Europa League, voor meer dan één club in hetzelfde seizoen. Uitzondering, echter, is een speler die op het veld stond bij de eerste, tweede, derde voorronde of de play-offs van de UEFA Champions League en/of UEFA Europa League, is wel speelgerechtigd voor een andere club vanaf de groepsfase van de toernooien."

Volgens De Telegraaf nadert Feyenoord een akkoord met de 30-jarige oud-spits van onder meer FC Utrecht en Vitesse. FC Basel zou een bedrag van 2 miljoen willen voor hun aanvaller, terwijl Feyenoord denkt aan 1 miljoen.