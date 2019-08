Bewoner Hilledijk Rotterdam ontkent stichten van fatale brand

Een bewoner van de Hilledijk in Rotterdam ontkent de fatale brand in april van dit jaar te hebben aangestoken. Bij de brand kwam een 27-jarige man om het leven, die van de tweede verdieping naar beneden sprong.

De advocaat van de 53-jarige verdachte vindt dat er naar alternatieve daders moet worden gekeken. Hij sluit niet uit dat het slachtoffer Robert Hendrix de brand zelf heeft gesticht. De advocaat wijst ook naar de eigenaar van het pand aan de Hilledijk als mogelijk schuldige.

Justitie zegt dat de verdachte de laatste was die uit de woning op de eerste etage kwam, waar kort daarna brand ontstond. Dat zou blijken uit camerabeelden.

De zaak wordt vandaag kort behandeld op de rechtbank in Dordrecht. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling is.