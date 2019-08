Botteghin is fit; St. Juste, Toornstra en Vente ontbreken

Jeremiah St. Juste nam dinsdag al afscheid van zijn ploeggenoten en ontbrak op de laatste training voorafgaand aan het belangrijke duel van donderdagavond. Dylan Vente moest zich net als Botteghin tegen Sparta laten vervangen en stond ook niet op het trainingsveld. Ook de al langer geblesseerde Jens Toornstra en Nicolai Jørgensen trainden niet mee.

Van Wolfswinkel

Zeker nu Vente ook niet fit is, wordt de roep om een extra spits groter. Feyenoord is geïnteresseerd om Ricky van Wolfswinkel los te weken bij FC Basel, maar de aanvaller zal in de voorronde van de Europa League niet in actie kunnen komen.

Feyenoord-Dinamo Tblisi begint om 19.30 uur en is vanaf 19.00 uur live te volgen op Radio Rijnmond. Om 18.15 uur is er op TV Rijnmond een live voorbeschouwing te zien op dit belangrijke duel.