Veelpleger haalt nat pak in stadspark Gorinchem

De politie was op zoek naar de 24-jarige man, die regelmatig in contact komt met justitie. Woensdagmorgen zagen agenten hem lopen en ging de man er vandoor. Tijdens de achtervolging verstopte hij zich even in een kliko.

Daarna besloot hij verder te rennen en sprong in het stadspark in het water. Toen de man doorkreeg dat op beide oevers agenten stonden, besloot hij zich over te geven.