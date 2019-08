Struinen over de zomermarkt in Brielle

Het centrum van Brielle is woensdag gevuld met allerlei kraampjes. De zomermarkt is een terugkerend evenement in de zomermaanden. De aangeboden producten komen regelrecht uit boomgaarden in het buitenland, of gewoon van de eigen zolder.

Een van de kramen is van Gabriele Mendolia. Hij verkoopt verschillende soorten olijfolie, gemaakt van de olijven uit zijn eigen boomgaard in Italië. "Mijn vader had vijf broers. Zij hadden samen een boomgaard van zes hectare. Wij hebben een gedeelte daarvan geërfd."

De olijven worden één keer per jaar geoogst. Twaalf kilo olijven levert ongeveer één liter olie op. Dit verkoopt Gabriël vervolgens op verschillende markten in en rondom Rotterdam.

De slechte oogst van afgelopen jaar heeft er helaas toe geleid dat de opbrengst dit jaar niet al te hoog is. "Ik heb dit werk de afgelopen jaren fulltime gedaan, omdat we veel olie hadden. Dit jaar is dat minder dus moet ik er eigenlijk dingen bij verkopen."

Zo is in zijn marktkraam ook verschillende soorten pasta en tomaten te koop. "Dat is meer om de kosten te drukken. Het zijn allemaal bijproducten."

Tweedehands

Ook Jan Koster heeft woensdagochtend van alles uitgestald in zijn kraam. Het is een verzameling van spullen van zijn overleden (schoon)moeders en -grootmoeders. Lepeltjes, vingerhoedjes, glazen, kopjes, schilderijen en vaasjes: de keuze is reuze.

"Zij zijn op vrije jonge leeftijd overleden", legt Jan uit. "Wij hebben destijds de spullen uit de huizen gehaald. Nu worden wij ook een dagje ouder en gaan we zelf ook opruimen."

Jan probeert elke twee weken op een rommelmarkt te staan om zijn waar te verkopen. "Dit vind ik leuk als hobby. Ik heb ruim 38 jaar in de catering gezeten en ging met 58 jaar met pensioen. Dan moet je iets anders gaan vinden in je leven."

Een echte vetpot is het niet. "Het is niet meer dan een zakcentje, zodat je auto kan blijven rijden en de kleinkinderen eens kan verwennen met een kleinigheidje."