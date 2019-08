Beroemde Vreewijkse poes gevonden: 'Ze hebben hem waarschijnlijk ontvoerd'

De vermiste poes Poekie is terecht. Na tien dagen werd de beroemde Vreewijkse kat vanochtend in goede gezondheid bij een filiaal van Fit For Free aan de Maashaven in Rotterdam gespot.

"Poekie is een beestje dat niet helemaal spoort". zei zijn baasje Minousche Jouhri eerder dit jaar tegen verslaggever Maurice Laparlière van RTV Rijnmond. "Zo eet ze bijvoorbeeld geen kattenvoer, maar hondenbrokken."

Veel buurtgenoten dragen de kat een warm hart toe. Poekie is een sociale kat die met veel van hen mee naar huis loopt. Hij reist niet alleen te voet, maar pakt ook regelmatig de tram. Daarom draagt hij de bijnaam 'Trampoes'.

Ontvoerd

"Volgens de jongens van de RET heeft hij deze keer niet de tram genomen", zegt Minousche. "Ze hebben de beelden bekeken en daarop kwam hij niet tevoorschijn. Waarschijnlijk hebben ze Poekie meegenomen, maar het is een straatkat dus die hou je niet in bedwang. Ik denk dat ze hem daarom hebben losgelaten. Hij is nu zwaar vermagerd waardoor ik moet bijvoeden."

Uit angst dat de kat weer wordt meegenomen, houdt Minousche hem voortaan binnen. "We gaan een heel grote kattenren voor hem bouwen voor in de achtertuin."