Verhaal over gebroeders De Witt komt tot leven in Brielle

Directeur Marijke Holtrop vertelt over de tentoonstelling over de gebroeders De Witt

Den Briel was in de Gouden Eeuw een belangrijke spil in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Mensen als Michiel de Ruijter en de gebroeders De Witt bezochten de vestingstad. Die geschiedenis komt eind deze maand tot leven tijdens een stadswandeling door Brielle.

De zogeheten storytrail sluit goed aan bij een tentoonstelling die momenteel te zien is in het Historisch Museum Den Briel. Daarin staan de gebroeders Cornelis en Johan de Witt centraal. Zij kwamen uit Dordrecht en werden op 1672 uur vermoord in Den Haag. De link met het museum op Voorne-Putten lijkt daarin ver weg, maar is dat zeker niet.

"Cornelis was Ruwaard van Putten", vertelt directeur Marijke Holtrop. Hij was functionaris die namens de landsheer het eiland Putten bestuurde. "Hij voerde die functie uit vanuit Geervliet."

Theater

De stadswandeling wordt gehouden op de sterfdag van de gebroeders De Witt - 20 augustus. De deelnemers worden door een verteller meegenomen naar de Gouden Eeuw. "Het is een interactieve, bijna theaterachtige wandeling door de stad van anderhalf uur", vertelt Holtrop.

Vervolgens kunnen mensen in het museum genieten van de film Michiel de Ruyter. "Daarin is een groot stuk weggelegd voor de gebroeders De Witt en de moord op hen."

De stadswandeling is eenmalig, maar de tentoonstelling over Johan en Cornelis de Witt is nog tot 8 september te bezoeken. Zo'n 2.500 mensen hebben dat inmiddels gedaan. "We zouden nog wel meer willen, maar het mooie weer gooit roet in het eten", zegt Holtrop. "Een regenbuitje is welkom."