Zes jaar cel voor ECT'er die cocaïnesmokkelaars hielp

Een 44-jarige medewerker van ECT Delta Terminal moet zes jaar de cel in, omdat hij drugssmokkelaars heeft geholpen. Tegen de man was negen jaar gevangenisstraf geëist.

Wendell E. werkte op een afdeling waar hij containers kon verplaatsen. Hij regelde dat containers uit verdachte landen vlakbij containers uit onverdachte landen kwamen te staan. De drugs werden dan overgeheveld. In totaal ging het om drie transporten, waarbij 1161 kilo cocaïne in het spel was.

De politie betrapte E. in september 2017 op heterdaad in het bijzijn van zijn collega's. Hij zou 94 duizend euro aan het werk hebben overgehouden.

E. zegt dat hij het geld verdiende als zanger. Hij trad regelmatig op bij bedrijfsfeesten.

De straf is lager uitgevallen dan de eis, omdat E. volgens de rechter "een kleine schakel in een groter geheel" was. "Hij lijkt niet betrokken te zijn geweest bij de organisatie van de transporten, de uithaal of het verdere vervoer van de cocaïne", stelt de rechtbank. Ook speelt mee dat E. niet eerder met politie en justitie in aanraking is geweest.