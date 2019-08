Stam baalt bij Feyenoord: 'Maar de situatie is niet anders'

Jaap Stam baalt enorm dat Feyenoord nog altijd niet op volle sterkte is. De trainer heeft dat intern ook aangegeven. "Dat begrijpen ze ook. Maar de situatie is op dit moment niet anders. Je wilt als trainer ergens naartoe werken en als je dan vlak voor de start van Europees voetbal een belangrijke speler verliest, is dat nooit leuk", licht Stam toe.

Stam doelt op Jeremiah St. Juste, die een dag voor de start van Feyenoords Europese seizoen naar FSV Mainz 05 is vertrokken. Een ploeg die geen Europees voetbal speelt. Stam heeft er ook over nagedacht of hij niet twee dagen later naar Duitsland kon vertrekken. "Maar uiteindelijk moest het zo snel mogelijk gerealiseerd worden", reageert de trainer van Feyenoord. "Ik hou het voor mezelf hoe we het nu gaan invullen. We hebben niet veel keuzes. Eric (Botteghin, red.) is fit. Hij had tegen Sparta last van kramp, maar het was geen serieuze blessure."

Geen Vente

Ook voorin heeft Stam problemen met zijn opstelling. Nicolai Jørgensen is al lange tijd uit de roulatie en ook zijn vervanger Dylan Vente is er niet bij tegen Dinamo Tblisi. "Dylan heeft al veel getraind en gespeeld tot nu toe. Dat gaan zijn tol eisen. Het vraagt fysiek veel van hem. Hij had al pijntjes, dus daarom moesten we hem zondag uit voorzorg er uit halen. Het is jammer hoe sommige mensen op hem reageren, want je kan dit soort jongens weinig verwijten. Helaas is hij er niet bij."

Versterkingen

Feyenoord zal zich op korte termijn willen versterken met een aanvaller. De club is in onderhandeling met FC Basel over Ricky van Wolfswinkel. Rick Karsdorp is woensdag medisch gekeurd. Stam doet er niet geheimzinnig over. "Het is nog niet afgerond, maar we zijn er mee bezig. Maar ik ga er niet van uit dat hij beschikbaar is morgen." Hetzelfde geldt voor George Johnston, de 20-jarige Schotse verdediger van Liverpool. "Ook met hem zijn we bezig", zegt Stam. "Het is een centrale verdediger met veel potentie."