Rijnmond Staat Stil bij Lotfi el Hamidi en 'witte redacties'

Verslaggever Paul Verspeek mengde zich in de twitter-twist: "Hier een wereldvreemde collega van Rijnmond." Hij daagde Lotfi el Hamidi, een van de deelnemers aan de discussie, uit voor een wandeling door Rotterdam. "Zodat ik door jouw ogen kan kijken."

Op een vrijdagmorgen staan beide heren op het Mathenesserplein in Rotterdam-West. Omgeven door duiven, blik op de winkels: een Turkse bakker, een bazar-achtige supermarkt en meerdere belwinkels. Aan de rand de An Nasr-moskee.

"Wat zo mooi is: tegenover de moskee is een bar, waar alcohol wordt geserveerd. Dat is wat mij trots maakt om Rotterdammer of Nederlander te zijn. Dat zie je in de Oranjeboomstraat op Zuid ook: een moskee, naast de seksbioscoop naast een coffeeshop."

"Of een Pakistaanse moskee en een Hindoetempel op korte afstand. Het verdraagt elkaar. Politici hebben het te vaak over een parallelle samenleving, maar dat valt wel mee. Dan vraag ik mij af: komen die hier wel eens kijken?"

Nieuwkomers

Wat voor politici geldt, gaat dus ook op voor journalisten, zegt El Hamidi. "Alleen al de term 'nieuwkomers' die nog steeds wordt gebruikt. Sommigen zijn hier al 50 jaar. Dat zijn Rotterdammers! Kijk naar de illustratie bij reportages: de eenling in nikab. Maar dat zijn uitzonderingen. Er is meer gaande in zo'n wijk. Er is een nieuwe middenklasse ontstaan, die niet wordt gezien door de media."

El Hamidi(1986) is zelf geboren en getogen in Rotterdam-West. Zijn vader en opa kwamen uit Marokko naar Nederland.

Het is niet voldoende om 'allochtone' journalisten aan te nemen. "Ze moeten niet alleen kunnen mee-ten, maar ook aan de kok vragen of hij iets anders voorschotelt. Die ruimte moeten journalisten van kleur krijgen. Maar diversiteit is ook: verslaggevers uit arbeidersmilieus, of platteland."

Halverwege de Vierambachtsstraat zit een groentezaak. De Turkse eigenaar zegt dat hij het moeilijk heeft. "De groothandel is veel te duur voor ons. Ik zit hier al 21 jaar, maar ik kan niet sparen. Ik ben al jaren niet op vakantie geweest."

Overleven

Lotfi el Hamidi:"Dit is ook de realiteit voor heel veel mensen in dit soort wijken. Het is echt overleven. Journalisten moeten ook weer niet in de val trappen dat ze alleen de succesvolle migrantenkinderen gaan interviewen."

Zoals hijzelf. Hij woont inmiddels in Kralingen, heeft een studie geschiedenis afgerond en schrijft voor NRC Handelsblad. In deze wijk, waar vroeger de drugsspuiten voor het oprapen lagen, had hij ook zomaar een verkeerde afslag kunnen nemen.

"Ik heb gewoond in de Davidsstraat. Bijzonder is het uitzicht op de Euromast aan de ene kant en het gebouw van Nationale Nederlanden aan de andere kant. Dat waren voor mij toch wel symbolen van vooruitgang. Dat je als Rotterdammer de top kan bereiken. Dat zei mijn vader ook altijd: ooit zal je daar werken, in zo'n wolkenkrabber. De wijk ontstijgen..."

Het gesprek met Lotfi el Hamidi, waarin hij ook ingaat op de islam, het boerkaverbod en de goede rol van Leefbaar Rotterdam is vanavond tussen 19 en 20 uur te horen op Radio Rijnmond. Het is ook te beluisteren door bovenaan op de blauwe tegel te klikken.