Megafan Rien heeft álles van de KLM

De passie van de 68-jarige Rien begon in de jaren zeventig, toen hij bij een steigerbouwbedrijf ging werken dat als grootste klant de KLM had. "We bouwden stellingen rondom vliegtuigen voor spuitwerk en schades. Dat heb ik zo'n 25 jaar gedaan. Zo is die passie ontstaan."

Vliegtuigraam

Het begon met regelmatig vliegtuigen spotten en af en toe naar een rommelmarkt. Inmiddels staan de kamers in zijn huis vol met modelvliegtuigjes, posters, foto's en andere spullen van de KLM. Een van de ramen in de woonkamer heeft plaatsgemaakt voor een heus vliegtuigraam. "Ik zie hier alleen geen wolken, maar de buurvrouw." Op zijn armen prijken drie KLM-tatoeages.

De spullen uit zijn verzameling kocht hij naast rommelmarkten op beurzen of kreeg hij als gift van de KLM of andere bedrijven. Ook bij het ontmantelen van oude vliegtuigen kon hij het nodige op de kop tikken. Een item dat hij graag nog toevoegt aan zijn collectie, is een stoel uit de huidige business class. "Maar die zijn nu nog niet te betalen."

Lees verder onder de foto



Kleur

"Het is toch onze nationale trots", vertelt Rien over de maatschappij. Vooral de kleur van de vliegtuigen trekt hem aan. "Als ik in Suriname, Curaçao of Amerika ben en er landt een 747 van de KLM, krijg ik kippenvel. Dat is toch anders dan bij Schiphol, want daar zie je dat blauwe de hele dag."

KLM is de enige maatschappij waarmee Rien in principe vliegt. Soms maakt hij een uitstapje met Transavia. "Maar dat is een dochter, hè." Ook op de honderdste verjaardag van KLM, in oktober, vliegt Rien naar Curaçao. "Ik hoop dat dat feestelijk wordt."

Rien is altijd bezig met zijn hobby. "Ik hoef niet achter de geraniums te zitten. Die heb ik trouwens de deur uitgedaan voor de schaalmodellen", zegt hij lachend. "Je blijft er jong bij, vind ik."

Dat aan de verzameling een behoorlijk prijskaartje hangt, deert hem niet. "De lol die ik ervan heb, is onbetaalbaar."