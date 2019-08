Feyenoord rondt komst van Johnston af

Feyenoord heeft zich versterkt met de 20-jarige centrumverdediger George Johnston. De Schot komt over van Liverpool en gaat voor twee jaar (met een optie voor een derde seizoen) tekenen in De Kuip.

Via de connecties van Dirk Kuijt, zelf natuurlijk oud-speler van Liverpool, is de deal in een stroomversnelling gekomen.

Johnston is international van Schotland onder 21 en speelde sinds zijn negende voor de jeugdteams van Liverpool. Hij speelde nooit in het eerste elftal.