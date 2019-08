'Deze bunker is het best bewaarde geheim van Oostvoorne'

Ton van der Hoeven vertelt over het afweergeschut bij de bunker in Oostvoorne

Het duingebied in Oostvoorne bestaat uit allerlei kleine heuveltjes. Dat zijn de plekken waar bijna honderd bunkers verscholen liggen, die in de Tweede Wereldoorlog onderdeel uitmaakten van een geavanceerd luchtverdedigingssysteem van de Duitsers. Eén van die bunkers, de Biberbunker, is gedeeltelijk heringericht.

"De bunkers lagen in deze enclave van de Luftwaffe", zegt Ton van der Hoeven van de Biberbunker. "Dit was heel streng beveiligd. Zwaar prikkeldraad, een strook met landmijnen én er was landbewaking. Hier werkte in totaal zo'n tweehonderd soldaten en officieren van de Luftwaffe."

Bij de bunkers zelf is nooit een schot gevallen. De bunker werd gebruikt als commandopunt, om vliegtuigen van de vijand en van de Duitsers zelf via radarbeelden exact in kaart te brengen. "Hierdoor konden ze uiteindelijk een groot aantal bommenwerpers onderscheppen en naar beneden halen, zodat ze konden voorkomen dat die naar Duitsland gingen."

De Biberbunker is de enige bunker van zijn soort die na de oorlog niet is dichtgegooid met zand of vernietigd. Drie ruimtes in de bunker zijn ingericht zoals het er ten tijde van de Tweede Wereldoorlog uit heeft gezien. "Alle deuren waren toen voorzien van staal. De meeste deuren zijn inmiddels verdwenen, maar hier zijn ze nog aanwezig."

1943

De ruimtes zijn ingericht met bedden en stoelen. Op de tafels ligt zendapparatuur. Ook zijn de wanden van de verschillende ruimtes in de bunker bekleed met hout. "We zijn het helemaal aan het terugbrengen naar hoe het was in 1943."

Poppen in de bunker geven een extra dimensie aan het verhaal. Zo staat in de voormalige kantine een vitrine met pilotenpoppen. Zij dragen originele uniformen van Amerikaanse, Engelse en Duitse piloten.

De bunker is twee keer per week te bezoeken voor rondleidingen. "Heel veel mensen hebben geen idee wat hier is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog", zegt Ton. "Ik heb wel eens een stuk geschreven dat dit het best bewaarde geheim van Oostvoorne is. En dat is eigenlijk ook zo: heel veel mensen weten niet wat hier echt gebeurde."