Justitie eist 7 jaar voor witwassen 680 duizend euro

De man viel op toen hij met een zware sporttas probeerde in te stappen in een onopvallende politiewagen. Justitie denkt dat de man zich vergiste en de tas met inhoud wilde afleveren bij een tweede verdachte die verderop met zijn auto stond te wachten. In de tas bleek bijna zeven ton contant geld te zitten.



Vervolgens heeft de politie onderzoek gedaan in de woning waar de man verbleef. Daar is in een kluis 67 kilo cocaïne gevonden, samen met een vuurwapen met bijbehorende munitie.

De verdachte stond woensdag in deze zaak terecht voor witwassen, bezit van een vuurwapen en een grote hoeveelheid harddrugs.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man een gedetailleerd kasboek bijhield met soortgelijke transacties en zich bezighield met underground banking, het witwassen van geld uit de onderwereld. Het geld dat hij had, was gelijk aan 19 keer een gemiddeld jaarsalaris.