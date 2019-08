De vreemde smaken van ijscoman Jan in de Broekpolder

De goedlachse Vlaardingse ijscoman Jan Hijmans is op zijn plek in de Broekpolder in Vlaardingen. Tussen het uitgestrekte groen trekt hij met zijn knalgele Italiaanse ijskar de aandacht van recreanten die likkend hun weg vervolgen.

Fietsers en wandelaars maken een soort pitstop bij Jan de IJsman. In zijn elektrische fietskar zitten vier smaken. "Hier verwachten mensen traditionele smaken, maar in mijn winkel in de stad ga ik los met wel 60 smaken", zegt Jan in zijn Italiaanse ijsjas.

Takkethee ijs

De nieuwste variatie is takkethee-ijs. "Van takjes munt en een vleugje Earl Grey thee, lekkere fris", lacht Jan, die dit jaar dertig jaar in het vak zit. "Maar ik maak ook kroepoek-ijs, een hit is ook schoolkrijtjes-ijs en ik heb zelfs ook augurk-ijs gemaakt voor een zwangere medewerkster." De koosnaam 'gifmenger' roept een daverende lach op. "Ik verkoop geen gif hoor."

Jan fietst al een jaar of zes rond op zijn Italiaanse ijsferrari. Genoeg tijd om aan nieuwe smaken te denken. "Nieuwe soorten zijn pindakaas-ijs met stukje chocola, Bastogne-ijs van die bekende koeken, dat zijn mijn nieuwste verzinsels en die verkoop ik in de winkel aan de Korte Hoogstraat in Vlaardingen."

Een passerende mevrouw met Jack Russell hondje vindt 1 euro 40 te duur voor een bolletje. Een klacht dat de bekertjes een te hoge bodem hebben en dus te weinig ijs bevatten, wordt door Jan gepareerd. "IJs maken kost veel energie en het is handwerk en we gebruiken ook verse producten."

Tanden

Na een lange discussie komt mevrouw terug en blijkt ze in de war te zijn met een concurrerende ijsmaker in de stad. De bulderende lach van Jan klinkt door de Broekpolder, waarna ze alsnog een ijsje bestelt. "Meloen, heerlijk ja", zegt ze. De hond kan fluiten naar een frisse versnapering. "Slecht voor z'n tanden", zegt de Vlaardingse streng.