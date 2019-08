Jeugdvakantieland lijkt ondanks hitte gered voor volgend jaar

Ondanks het erg tegenvallende aantal bezoekers in de eerste week, kan Jeugdvakantieland in Rotterdam Ahoy volgend jaar waarschijnlijk toch gewoon doorgaan. Door de hitte zochten veel mensen liever de rust en het water op dan het sport- en spelfestijn in Ahoy. Dat was voor de organisatie reden tot zorgen.

De definitieve bezoekersaantallen en opbrengsten zijn bijna duidelijk. "Zoals het er nu uit ziet hebben we een klein verlies, of we zijn precies uit de kosten", zegt Natasja Hörnemann van Jeugdvakantieland. Het lijkt erop dat dit jaar zo'n 26 tot 27 duizend mensen Jeugdvakantieland hebben bezocht.



De lage bezoekersaantallen duurden bijna de hele eerste week. De organisatie was even bang dat het aan de communicatie had gelegen, of dat de kleine prijsverhoging meespeelde. De entree was met acht euro dit jaar 50 cent duurder dan voorheen. Met Rotterdampas kostte een toegangskaartje twee euro. Maar zodra het afkoelde in het weekend, stegen de bezoekersaantallen weer.

Zolang de gemeente ook volgend jaar weer subsidie verstrekt, kan het tweeweekse evenement ook in 2020 weer doorgaan.