Sloopkogel Award 2019 gaat naar gebouw Korte Hoogstraat

Als het aan de stemmers voor de Sloopkogel Award 2019 ligt, mag het blok aan de Korte Hoogstraat in Rotterdam-Centrum tegen de vlakte. De website Rotterdamse Dromers vroeg lezers ruim een week geleden als grap welk 'lelijkste' gebouw van Rotterdam zou moeten worden gesloopt.

Met 378 stemmen kwam het blok aan de Korte Hoogstraat als winnaar uit de bus. "Waar de voorkant tegenwoordig behoorlijk is opgekalefaterd, met de burgerlijke truttigheid van Dille en Kamille die de straat siert, is de achterkant vooral een mispeer van jewelste", schrijven de initiatiefnemers van de Sloopkogel Award over de winnaar.



De Sloopkogel Award 2019 werd in het leven geroepen als grap, om Rotterdammers zogenaamd een kans te geven een lelijk gebouw tegen de vlakte te gooien en de plek een nieuwe kans te geven.

Andere genomineerden waren onder meer het voormalig politiebureau aan de Witte de Withstraat, het voormalig V&D-gebouw bij de Koopgoot, het kantoor van de Metropoolregio aan de Westersingel en het gebouw Weenahof.

De Sloopkogel Award wordt wat de bedenkers betreft een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het gebouw aan de Korte Hoogstraat wordt niet echt gesloopt.