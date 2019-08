'Gastheren' bevallen goed bij bezoekers Vroesenpark

Twee 'gastheren' in gesprek met wijkbewoners in het Vroesenpark

De gemeente Rotterdam wil parken in de stad beter schoonhouden, door dertig gastheren en -vrouwen in te zetten. Die maken de parken schoon en sporen bezoekers aan het park netjes achter te laten.

"Ik vind het een uitstekend plan, want anders verpaupert de boel helemaal", zegt één van de bezoekers van het Vroesenpark, waar gastheer Jeffrey druk aan het werk is. "Ik ben net een soort ober, alleen loop ik met vuilniszakken rond in plaats van dienbladen."

'Laten we met elkaar opruimen'

Ook Fred de Jong, lid van de bewonersorganisatie Blijdorp, is in zijn nopjes met de nieuwe maatregel. Volgens hem is het hard nodig: "Iedereen denkt maar 'ik gooi het op de grond' en weg zijn ze. Maar we moeten het met elkaar opruimen en dat is de uitdaging voor de komende tijd."

Bij dat laatste moeten de gastheren en -vrouwen een positief duwtje in de rug geven. Door in gesprek te gaan met bewoners en overtreders, hopen ze meer bewustzijn te creëren: "Mensen hebben er denk ik ook meer begrip voor dan", stelt Marianne de Bever van de Wijkraad Blijdorp, terwijl een andere voorbijganger toevoegt: "Vooral op de barbecueplaatsen zie je vaak veel afval. Het is goed als er iemand is die daar op gaat letten."