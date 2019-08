Politiek stelt vragen over afsluiting paden in Kralingse Bos

De wandelboulevard en het fietspad aan de oostkant zijn tot het einde van de maand afgesloten, in verband met het EK Paardensport in het bos. Ook bij andere evenementen in het bos worden paden afgesloten voor wandelaars en fietsers. GroenLinks vindt het onacceptabel dat een deel van het bos in de zomer zo lang wordt afgesloten. De partij wil dat de gemeente in gesprek gaat met de organisatie van het EK Paardensport, om de paden weer te openen.

Naast dat recreanten hinder ondervinden, vindt GroenLinks dat het bos ook beschikbaar moeten blijven voor de mobiliteit van de stad. Als laatste ziet de partij graag dat de doeken op de hekken een andere kleur krijgen dan zwart.

De petitie vanuit omwonenden en gebruikers om de boulevard in het bos open te houden, is inmiddels ruim duizend keer ondertekend.

Volgens de gemeente is de afsluiting noodzakelijk vanwege de veiligheid tijdens de opbouw en afbouw van het evenement.