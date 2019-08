Geen sprake van ebola in Maasstad Ziekenhuis

Hulpdiensten zijn op grote schaal opgeroepen voor een incident bij het Maasstad Ziekenhuis. Een patiënt zou verschijnselen van het ebolavirus hebben, maar na onderzoek is gebleken dat er geen besmetting was. De huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp waren afgesloten.

"In het Maasstad Ziekenhuis is vanavond een patiënt binnengekomen waarbij een verdenking van ebola-besmetting ontstond", schrijft de veiligheidsregio. "Zojuist is bevestigd dat er geen sprake is van ebola."

Het was lang onduidelijk waar de gezamenlijke gecoördineerde inzet van hulpdiensten voor nodig was. Bronnen in en om het ziekenhuis lieten al wel weten dat er het vermoeden was van een patient met verschijnselen van het virus.



Ebola is een zeldzame, ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt en vaak gepaard gaat met bloedingen in het lichaam, schrijft het RIVM. "Zieke mensen kunnen andere mensen besmetten via direct contact met bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel en zweet. Verspreiding van het virus via de lucht (bijvoorbeeld door niezen of hoesten) is nog nooit aangetoond. De tijd tussen het oplopen van het ebolavirus totdat mensen ziek worden is gemiddeld een week."

Mensen die naar de Spoedeisende Hulp komen, werden weggestuurd.

In 2014 en 2015 was ook er sprake van een mogelijke ebola-besmettingen in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. In beide gevallen bleek de ziekte na onderzoek uiteindelijk niet aan de orde.