'Iedereen die in de spoedeisende hulp zat, moest binnen blijven'

Hulpdiensten zijn woensdagavond massaal uitgerukt naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Lombardijen. "Er is nog geen bevestiging, maar het woord 'ebola' is hier wel gevallen", meldt verslaggever Patrick van Heezick ter plaatse.

"Bij de huisartsenpost zijn twee mannen, naar mijn informatie van Afrikaanse afkomst, naar binnen gegaan. Zij meldden zich met klachten die lijken op ebola", vertelt Van Heezick.

De twee mannen zouden in quarantaine zijn gezet. "Iedereen die in de spoedeisende hulp zat, mag niet meer naar buiten. Ik heb begrepen dat het om tien tot vijftien mensen zou gaan. Waaronder een stel met een kind."

Het is onduidelijk wat er met de mensen moet gebeuren die nu naar de spoedeisende hulp moeten. "Er is ook een ambulance-ingang, maar ik weet niet of die open is."

De ingang van het Maasstad Ziekenhuis is afgezet met politielinten. "Het is rustig, maar er zijn wel veel politiewagens en ambulanceauto's", zegt Van Heezick.