'Iedereen op de spoedeisende hulp moest binnen blijven'

Hulpdiensten zijn woensdagavond massaal uitgerukt naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Lombardijen. "Er is nog geen bevestiging, maar het woord 'ebola' is hier wel gevallen", meldt verslaggever Patrick van Heezick ter plaatse. Eerder werd er gesproken over twee mannen, later bleek het om een zieke vrouw uit Congo te gaan.