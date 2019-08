Opgesloten patiënten: 'We zagen op Facebook dat het om ebola zou gaan'

De huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp werden meteen afgesloten.

De patiënten op de SEH hoorden lange tijd niet waarom ze binnen moesten blijven. "We kwamen hier voor iets kleins", vertelt een moeder die met haar kind naar het ziekenhuis moest.

"Voor we het wisten mochten we niet meer naar buiten", vervolgt ze. "Op een gegeven moment waren we er wel klaar mee. Er werd ons niks verteld. We zagen op Facebook dat het om ebola zou gaan. Toen brak er wel wat paniek uit."

De gebeurtenis maakte op een andere ooggetuige minder indruk. "Ik had verwacht dat er bij een mogelijke ebola-besmetting meer onderzoek nodig zou zijn", aldus de vrouw. "We hebben de kinderen die niet weg mochten een beetje bezig gehouden, zodat ze niet in paniek raakten."

Na onderzoek bleek dat er geen besmetting met ebola was in het ziekenhuis. Na ongeveer vijf uur op de SEH mocht iedereen weer naar huis.