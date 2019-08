Helft minder bezoekers Jeugdvakantieland

Jeugdvakantieland in Ahoy Rotterdam kan volgend jaar opnieuw plaatsvinden, ondanks de teleurstellende bezoekersaantallen van dit jaar. Voorgaande jaren waren er gemiddeld 50-duizend bezoekers. Maar door de hittegolf in de eerste week kwamen er dit jaar maar rond de 26-duizend.

De organisatie was bang voor een financieel debacle, maar dat valt uiteindelijk wel mee.

"Er komen altijd nog wel wat factuurtjes binnen van dingen die je hebt ingehuurd voor Jeugdvakantieland", zei Natasja Hörnemann van Jeugdvakantieland donderdagochtend op 93.4 FM Radio Rijnmond.

Hörneman: "Hoe het er nu naar uit ziet hebben we break-even gedraaid, dus dat is op zich gewoon goed en staan de pijlen weer helemaal gericht op 2020 wat ons betreft."

Jeugdvakantieland was dit jaar van 22 juli tot 2 augustus, precies op het moment dat het dagenlang tropisch warm was. Veel kinderen bleven daardoor weg om buiten te spelen of naar het zwembad te gaan.

De entree was met acht euro dit jaar 50 cent duurder dan voorheen. Met de Rotterdampas kostte een toegangskaartje twee euro. Maar zodra het afkoelde in het weekend, stegen de bezoekersaantallen weer.