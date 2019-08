Uienboer Ouddorp: grote oogst, maar lage prijs

De uienoogst van Jan de Jong ging vorig jaar volledig verloren door de extreme droogte. De oogst nu is goed, maar ook dit keer zijn er problemen voor de Ouddorpse boer: "De prijs is te laag."

Het land van De Jong ligt in de Noordpolder, het 'zoute' deel van Ouddorp. "Hier kan je bijna niet beregenen, dat is een nadeel natuurlijk. In de periode dat het een paar dagen bijna veertig graden was, zie je je gewas hard achteruit vliegen."

Om toch een beetje te kunnen beregenen, liet de Ouddorpse boer zoet water aanvoeren met speciale leidingen. "De plantuien zijn goed gegroeid, daar mag ik niet over klagen. Door de jaren ervaring kun je het zien dat het gewoon goed is, maar de prijs valt dan weer tegen. Vorig jaar was de prijs extreem goed."

De Jong heeft de uien iets langer op het land laten staan, in de hoop dat de prijs hoger zou uitkomen. "Deze zijn ietjes langer blijven staan, omdat er geen koper voor was. De prijs was te laag."

Een kilo uien doet op de veiling nu 50 cent. Donderdag is het zover en worden de plantuien van het land gehaald. "Deze liggen een kleine week op het land. Het loof dat eraan zit is dan helemaal weg gedroogd waardoor je het vrij vlug kan verwerken. Als het nog groen is, moet het voor de kachel en worden er extra kosten gemaakt. Buiten droogt het gratis."