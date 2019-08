Gevelbord oudste homobar van Rotterdam wordt museumstuk

Gevelbord tijdelijk bij Dig It up, Evan van der Most over de Cosmo bar

De blauwe lichtkast met witte letters is woensdagmorgen van de gevel van het pand aan de Schiedamsesingel gehaald. Ingrid de Jager van Museum Rotterdam: "Wij verzamelen het dna van de stad. Het is belangrijk voor de stad, voor de gay community en voor het museum dat dit stuk erfgoed bewaard blijft."

1937

De bijna tachtigjarige geschiedenis van de Cosmo Bar begint in 1937. Dan opent de kroeg aan de Westzeedijk 26 de deuren (het huidige Vasteland). In de jaren 60 moet Cosmo daar weg. Via een tijdelijke locatie aan het Westplein gaat de bar naar de Schiedamsesingel.

Het gevelbord is nu tijdelijk te bij galerie Dig It Up aan de Schiedamsedijk in Rotterdam. De galerie krijgt het in bruikleen van Museum Rotterdam. Bij Dig It Up is de tentoonstelling 'Out in Rotterdam, honderd jaar gay Rotterdam' te zien.

Na de demontage van het pand aan de Schiedamsesingel is het bord meteen richting de Schiedamsedijk gegaan. Als blijkt dat het niet in de etalage past, wordt een nieuw idee geboren: het moet aan de gevel. En daar zal het gevelbord van de Cosmo Bar tot eind september blijven hangen.

"We zijn nog bang dat mensen denken dat er een nieuwe bar is geopend want er hangt nu een grote lichtbak met Cosmo Bar boven onze tentoonstelling", lacht Simone da Silva van Dig It Up. "Ik ben heel blij dat we dit nog even op straat in z'n volle glorie kunnen laten zien." Evan van der Most van Dig It Up heeft onderzoek gedaan naar homohoreca in Rotterdam.

Helaas is de Cosmo eind 2016 gesloten maar wij pretenderen als Rotterdammers nog altijd over de langst bestaande homobar van Nederland te beschikken Evan van der Most

De Amsterdamse kroeg 't Mandje zegt de oudste homokroeg van Nederland te zijn, geopend in 1927. Van der Most: "Maar zij zijn wel 25 jaar dicht geweest dus die jaren moet je er wel vanaf trekken." De Cosmo is sowieso de oudste homobar van Rotterdam. "Er gaan zelfs verhalen dat het één van de oudste in Europa is."

Diversiteit

Aad Koster heeft ook voor Dig It Up de homogeschiedenis in Rotterdam onderzocht. "Het was een hele interessante bar omdat het open bar was, er kwam een enorme diversiteit aan mensen. Heel veel Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Turken die zich daar vrij voelden terwijl ze dat buiten niet konden zijn."

Iedereen kon zichzelf zijn in de Cosmo Bar volgens Koster. "Eén van de mensen die hier vaak geweest is, is Pim Fortuyn. Een ander iemand die ook bekend is, is Prince de Lignac. Er kwamen mensen van allerlei rangen en standen een biertje halen."