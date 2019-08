Feyenoord ruim langs Dinamo Tbilisi en met één been in volgende EL-voorronde (4-0)

Feyenoord heeft donderdag ruim gewonnen van Dinamo Tbilisi. De Rotterdammers versloegen de ploeg uit Georgië met maar liefst 4-0 in het heenduel van de derde kwalificatieronde van de Europa League. Volgende week donderdag is in Tbilisi de return.

De Rotterdammers begonnen stormachtig aan het duel tegen Dinamo Tbilisi. Zo kreeg Sam Larsson een grote kans, die hij miste. Verder had Feyenoord een strafschop moeten krijgen, omdat Steven Berghuis in de vijfde minuut op de grond werd getikt. Scheidsrechter Serhiy Boiko ging daar niet in mee.

Toch ging Feyenoord met een voorsprong de rust in. Steven Berghuis bereidde vlak voor rust het doelpunt aan de linkerkant voor, waarna Luis Sinisterra de bal makkelijk binnen kon schieten (1-0).

In de tweede helft kreeg Feyenoord wederom kansen, onder andere via Orkun Kökcü. Dinamo Tbilisi kreeg in deze helft wel een aantal kansjes. De grootste was van spits Nodar Kavtaradze, die Kenneth Vermeer tot een stijlvolle redding dwong.

Pas toen Akaki Shulaia twee domme gele kaarten (dus rood) pakte voor Dinamo Tbilisi, kwam de trein van Feyenoord pas echt op gang. Daviti Kobouri werkte een vrije trap in eigen doel (2-0). Vier minuten later benutte Berghuis een penalty (3-0). Luciano Narsingh zorgde met de 4-0 voor het slotakkoord.

Feyenoord - Dinamo Tbilisi 4-0 (1-0)

42' 1-0 Luis Sinisterra

81' 2-0 Daviti Kobouri (eigen doelpunt)

85' 3-0 Steven Berghuis

87' 4-0 Luciano Narsingh

Rood: 79' Akaki Shulaia (Dinamo Tbilisi, 2x geel)

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Nieuwkoop (45' Geertruida), Botteghin, Van der Heijden, Haps; Fer, Kökcü, Tapia (77' Burger); Sinisterra (72' Narsingh), Berghuis, Larsson