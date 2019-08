Volg Feyenoord - Dinamo Tbilisi via RTV Rijnmond

Wie niets wil missen van het begin van het Europese avontuur van Feyenoord moet donderdagavond de kanalen van RTV Rijnmond volgen. Om 19:30 uur wordt er door de Rotterdammers in De Kuip afgetrapt tegen Dinamo Tbilisi en deze wedstrijd is uiteraard in zijn geheel te volgen op Radio Rijnmond.