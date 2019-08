Slachtoffers steekpartij nog steeds in ziekenhuis

De twee jongeren van 17 en 22 jaar die woensdag gewond raakten bij een steekpartij in Rotterdam, liggen nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie donderdagochtend.

Rond 18:30 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij op de parkeerplaats achter het tankstation aan de Schiekade. Toen agenten aankwamen bleek het om een steekpartij te gaan waarbij twee mensen gestoken waren.

De traumahelikopter kwam ter plaatse om de slachtoffers te helpen. Agenten konden al snel drie mannen arresteren. Het gaat om twee mannen van 20 jaar en een 21-jarige man.

In de omgeving is forensisch onderzoek gedaan, met getuigen is gesproken en camerabeelden zijn opgevraagd. Het onderzoek gaat volgens de politie donderdag volop verder.