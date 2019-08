Kadootje voor Mace die langs de N471 geboren werd

Baby Mace werd in april langs de N471 in de auto geboren, onderweg naar het Rotterdamse Franciscus Gasthuis. Als aandenken aan deze uitzonderlijke geboorte kreeg het gezin deze week een bijzonder kado van de provincie Zuid-Holland: een hectometerbordje met zijn naam erop.

Moeder Natahlie van Malssen is superblij met het hectometerbordje: "Ik had de provincie al gevraagd of ik het mocht hebben als aandenken, maar nu kwamen ze er persoonlijk eentje brengen. Met ook nog zijn naam erop. Heel leuk!"

Al was het een nogal bijzondere geboorte, met de vier maanden oude Mace gaat alles goed: "Hij groeit goed en het is een vrolijk knulletje."

Weeënstorm

De hoogzwangere Nathalie kreeg in april 's nachts weeën en was naar het ziekenhuis gegaan. Daar werd ze weer weggestuurd. Maar thuis in Berkel en Rodenrijs stak al snel weer een weeënstorm op. Nathalie en haar partner zetten opnieuw koers richting ziekenhuis.

Vader Robin deed z'n best. Hij reed door rood en sneed auto's af om zo snel mogelijk in het Franciscus Gasthuis te arriveren. Maar op de N471 ter hoogte van metrostation Meijersplein was er geen houden meer aan. Het hoofdje van baby Mace was al te zien.

Paniek

"Mijn man was in totale paniek", vertelde Nathalie de dag erna aan RTV Rijnmond. "Hij zat achter het stuur met 112 te bellen. En ik gilde dat ik het niet meer hield. Uiteindelijk heeft hij de auto aan de kant gezet en toen kwam Mace. Hij had de navelstreng twee keer om zijn nek zitten. Dus hij was echt blauw toen hij eruit kwam en ademde slecht."

De meldkamer stuurde een ambulance. Maar die sjeesde in eerste instantie langs. "Ze zagen niet waar wij stonden. Mijn man stond heel uitbundig te zwaaien. Zo van: hier! Maar de ambulance reed vol gas voorbij."

Robin: "Ik had meteen mijn jas over de baby gelegd. Dat was een tip van 112: hou hem warm, maak zijn mondje schoon en zijn neusje. Het was natuurlijk wel eng dat hij zo blauw als een smurf eruit kwam. Maar alles is gelukkig goed afgelopen."

Navelstreng

Eenmaal aangekomen nam het ambulancepersoneel de zorg voor Mace over. Nathalie: "De navelstreng is door mijn man in de auto doorgeknipt. En uiteindelijk ben ik samen met de baby met de ambulance mee gegaan naar het ziekenhuis."

Behalve het hectometerpaaltje hebben de ouders van Mace meer toepasselijke kraamkado's gekregen, vertelt Nathalie. "Een model van een Kia bijvoorbeeld. En rompertjes met een auto erop."