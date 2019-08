Oostvoorne klaar voor wielerronde

Oostvoorne staat donderdag in het teken van wielrennen. In het dorp wordt voor de 39e keer de Wielerronde van Oostvoorne gehouden. Onder meer Tour de France-renner Mike Teunissen, die Nederland voor het eerst in dertig jaar weer aan een gele trui hielp, rijdt mee.

De laatste voorbereidingen voor het evenement zijn donderdagochtend in volle gang. De tribunes zijn inmiddels geplaatst, hekken worden nog neergezet en spandoeken worden opgehangen. Organisator Bob Braber kijkt vol vertrouwen om zich heen. "En als ik naar boven kijk, zie ik geen regenwolken. We hebben vorig jaar veel regen gehad, maar dit ziet er allemaal goed uit."

De wielerronde begint donderdagmiddag met een koers voor amateurs. Daarna is er een ploegentijdrit en een koers van de dames. Aan die laatste doet onder meer Chantal Blaak uit Berkel en Rodenrijs mee, die onlangs nog succesvol was op de Europese Spelen.



Na een koers met oud-renners is het de beurt aan de profwielrenners. Zij starten om 19:15 uur aan een wedstrijd over tachtig kilometer. Naast Teunissen rijden ook Ramon Sinkeldam en Dylan van Baarle mee. "Sinkeldam is woensdag nog Europees kampioen geworden in de teamsprint", vertelt Bob. Ook zijn er optredens en kunnen mensen in de VIP-ruimte kennis maken met de rijders die meededen aan de Tour de France.

Zoetemelk

Hans Beukelman was een van de mannen die, net als Bob, aan de wieg stond van het wielerevenement in Oostvoorne. "Vroeger was er ook een ronde, maar die is op een gegeven moment gestopt", legt Hans uit. "We zijn toen jaren later met zijn drieën opnieuw gestart."

De eerste jaren was het enkel een amateurkoers, maar later werden daar professionele renners aan toegevoegd. "De eerste prof die bij ons won was Joop Zoetemelk. Hij won vijfduizend gulden. Hij had dat jaar ook de Tour gewonnen. We hadden destijds misschien een budget van tienduizend gulden, maar nu is dat een ton."

Voor Bob staat nagenoeg vast dat hij volgend jaar stopt met de organisatie. Hans denkt aan stoppen, maar twijfelt nog. "Er zitten allemaal jonge gasten in het bestuur. Als de ouderen dan allemaal tegelijk weg gaan, is er een bepaalde leegte", legt hij uit.

Puntjes op de i

De organisatie is al sinds januari bezig met het evenement, dat jaarlijks zo'n vijftienduizend bezoekers trekt. "Deze week zetten we alleen de puntjes nog op de i", zegt bestuurslid Danielle Westdijk.

De laatste grote vergadering was vorige week. "Toen kwam iedereen die hieraan meewerkt bijeen en kreeg iedereen de kans om dingen te bespreken. Vandaag ga ik de hele dag genieten en kijken welke punten we voor volgend jaar kunnen verbeteren."

Fans

Het publiek stroomt al ruim voor 13:00 uur de tribunes op. "Wij komen hier al 25 jaar, elk jaar", vertelt een vrouw die met haar zus op pad is. Bepakt met broodjes en drinken nemen ze plaats, om daar vervolgens tot in de avond te kijken naar de verschillende ritten.

"Het is leuk om mensen hun best te zien doen en om in te kunnen schatten wie er gaat wennen. Ik ben een echte fan, al heb ik het zelf nooit gedaan. Deze ronde is altijd gezellig."