Slakkenseks in Best of Nature op TV Rijnmond

Slakkenseks in Best of Nature

Hoe hebben slakken seks? Je ziet het in 'slow-motion' in Best of Nature op TV Rijnmond. Donderdagavond is de tweede aflevering van de vierdelige natuurserie over Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Een slak kan zichzelf bevruchten, maar paart ook met soortgenoten. Het is een van de bijzondere natuurverschijnselen in het gebied, dat onlangs werd uitgeroepen tot beste duurzame natuurbestemming ter wereld.



"Overal ter wereld neemt het aantal soorten af, al helemaal in Nederland", zei boswachter Ted Sluijter donderdagochtend op 93.4 FM Radio Rijnmond. "De duinen zijn speciaal omdat hier hele diverse landschappen zijn. Er zijn vochtige valleien, drogere toppen, de koude noordelijke kant en de warme zuidelijke kant van een duin. Allemaal een voorwaarde voor een enorme rijkdom aan planten en dieren."

Natuurmonumenten is na de eeuwwisseling begonnen met het openmaken van stukken met bos begroeid gebied in Voornes Duin, zegt Sluijter.

"Als alles dichtgroeit wordt het bos. Daar hebben we als Natuurmonumenten geen hekel aan, maar dan wordt het wel heel erg eenvormig in Nederland. Meer dan honderd hectare is opengemaakt en je hoeft dan eigenlijk niets te doen, alles komt terug. Meer dan de helft van alle planten die in Nederland voorkomen, staan in Voornes Duin."