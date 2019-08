Mannen langer in voorarrest voor heroïnesmokkel

De 400 kilo heroïne die op weg was naar Rotterdam. Foto: Britse justitie, NCA

De twee mannen die maandag in Hoogvliet zijn opgepakt voor een heroïnetransport, blijven zeker twee weken langer in voorarrest.

De 400 kilo heroïne werd al onderschept in Engeland. De container met badjassen en handdoeken werd verder gestuurd naar de plaats van bestemming om zoveel mogelijk verdachten aan te kunnen merken. Dat was Hoogvliet. Daar werden een Rotterdammer en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt.

De drugs hadden volgens de Engelse justite een straatwaarde van 43 miljoen euro.