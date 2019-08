In Groot-Ammers in de Alblasserwaard heeft donderdagmiddag brand gewoed op het terrein van een recyclingbedrijf.

Het vuur aan de Transportweg is ontstaan in een hoop afval. Dat is uit elkaar gehaald om het vuur beter te bestrijden.

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een gebouw. De oorzaak van de brand in de partij houtkrullen is nog niet duidelijk.