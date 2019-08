Van Stee over Dervisoglu: 'Brentford heeft meer betaald dan begroot'

Voor Henk van Stee zit het onderhandelen over Halil Dervisoglu er eindelijk op. Een aantal weken meldden onder meer Galatasaray, Besiktas en Trabzonspor zich voor de Turkse aanvaller. Zij konden niet voldoen aan de gewenste transfersom. Het Engelse Brentford deed dat wel: ''En ze hebben nog meer betaald dan we hadden begroot'', zegt de technisch manager van Sparta.

Over de exacte transfersom wil Van Stee geen uitspraken doen, maar de Rotterdammers krijgen naar verluidt tussen de twee en drie miljoen euro van de club uit de Championship. ''Een geweldige transfer voor Sparta en voor de speler zelf. Maar veel belangrijker is dat we hebben afgedwongen dat hij tot 1 januari bij Sparta blijft. Zo kunnen we een halfjaar op zoek naar een vervanger, maar wellicht doen we dat de komende periode al.''

Mocht de 19-jarige Dervisoglu in het komende halfjaar geblesseerd raken, dan gaat de deal alsnog door.

Druijf en Veldwijk

Ook liet de technisch manager van Sparta zich uit over de andere transfergeruchten. Zo zoekt de club nog naar een spits en een linksback. ''We willen iedere positie dubbel bezet hebben. Door de transfer van Halil komt er wat geld vrij, waardoor ik weer kan gaan shoppen.''

Dat doet Van Stee het liefst bij AZ. ''Uiteraard is Ferdy Druijf welkom. Ik heb een aantal keer met hem en met AZ gesproken. Maar AZ laat hem niet voor de winterstop gaan en daarna gaan ze het weer bekijken.''

Over Lars Veldwijk is Van Stee duidelijk: ''Er is nog niks concreet voor Veldwijk. Ik heb goede afspraken gemaakt. Hoe dichter we naar de deadline komen, hoe lastiger het wordt. Ik ga er vanuit dat Lars gewoon bij Sparta blijft. Iedere speler is te koop, als een club het juiste bedrag betaalt.''