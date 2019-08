Fraser houdt tegen VVV vast aan basiself

Henk Fraser is niet van plan om wijzigingen door te voeren in zijn basisopstelling. De trainer van Sparta zag dat zijn ploeg tegen Feyenoord goed voor de dag kwam en in de slotfase een overwinning uit handen liet glippen (2-2). ''Het is alleen afwachten hoe Halil terug uit Engeland komt'', zegt Fraser in de aanloop naar Sparta-VVV.

De aanvaller ontbrak op de afsluitende training om zijn transfer naar Brentford af te ronden. De 19-jarige Dervisoglu keert echter weer snel terug, omdat hij pas vanaf 1 januari 2020 naar Engeland vertrekt.''Maar hij is wel een jongen die in staat is om gewoon zijn wedstrijd te spelen. We zullen er contact over hebben en ik zal vanavond (donderdag) definitief de knoop doorhakken.''

Ook op het middenveld wil Fraser zo min mogelijk veranderen. ''Gedurende het seizoen zal je specifiek kijken naar de tegenstander. Dat is nu nog te vroeg. Ik ben wel iemand die neigt naar een vast team, maar ik moet eerlijk zijn: de concurrentie is zo hevig en de kwaliteiten ontlopen elkaar zo weinig. In de toekomst zal daar meer naar gekeken worden.''

Sparta-VVV begint vrijdag om 20:00 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.

Bekijk hierboven de interviews met Henk Fraser en Sparta-keeper Tim Coremans.