Extraatje voor zwerfkittens op wereldkattendag

De tientallen katten in de opvang van Stichting Zwerfkatten Rijnmond in Rotterdam krijgen donderdag een feestmaal op Internationale Kattendag.

"We gaan wel iets speciaals doen vandaag", zegt Ineke van de opvang. "Ze zitten hier natuurlijk te wachten op een goed huis en zolang ze hier zitten willen we ze heel goed verzorgen. Ze krijgen vandaag iets met kip erbij en een beetje vis, dus dat gaat er wel in."

Het is extra druk in de dierenopvang in Rotterdam-Oost. "Er zitten er wel zo'n zeventig. Het is heel erg druk, de meldingen blijven binnenstromen."

Katten worden regelmatig buiten gezet terwijl de baasjes op vakantie zijn met de gedachte dat de katten wel weer terug zullen komen als de vakantie voorbij is. Maar in de praktijk is dat vaak niet zo en worden het zwerfkatten.

"We doen er alles aan om katten te steriliseren, maar er zijn er altijd wel die we nog niet te pakken hebben gehad", besluit de medewerkster van Stichting Zwerfkatten Rijnmond.