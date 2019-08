Tbilisi-Feyenoord zonder publiek: ook uitvak leeg

Feyenoord kan in de uitwedstrijd bij Dinamo Tbilisi niet gesteund worden door de eigen aanhang. De UEFA heeft de Georgische ploeg namelijk gestraft met één Europese thuiswedstrijd zonder publiek.

De kaartverkoop voor de wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League ging donderdag (vandaag) van start, maar is vanwege deze straf per direct stopgezet. Feyenoord adviseert supporters nadrukkelijk geen reis te boeken naar de uitwedstrijd van volgende week en raadt hen ook af om kaarten te kopen voor dit duel.