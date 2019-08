Wat moet je doen als je een zeehond vindt op het strand?

"Wat je als eerste altijd moet doen als je een zeehond ziet liggen, is afstand houden", zegt Ad van den Berge van EHBZ tegen weerman Ed Aldus. "Die dieren horen hier en liggen wel eens op het strand. Als je de indruk hebt dat hij ergens bloed heeft of vreemd gedrag vertoont, is het zinvol om ons te bellen. Maar ook dan moet je nog afstand houden."

Het aaien van zeehonden kan funest zijn voor de jonge dieren. "De jongen zijn vaak moe en gaan dan even op het strand liggen. In de winter worden ze soms zelfs op het strand geboren. De moeder komt dan drinken geven op het strand, maar je kan je voorstellen dat als er allerlei mensen omheen gaan staan, moeder niet meer komt", legt Ad uit. "Dán krijgen ze wel te weinig voedsel en drinken en moeten wij ze opvangen."

Weerman Ed Aldus is donderdagmiddag mee met Ad om op zoek te gaan naar zwakke zeehonden. Die treffen ze niet aan, ondanks een eerdere melding. "Het is vanmorgen vroeg gemeld, toen het water nog op moest komen. Ik denk dat hij met hoogwater uitgerust was en de zee is ingegaan."

Voorlichting

Wanneer er geen zeehonden te redden zijn, geven Ad en zijn collega's voorlichting aan bezoekers op het strand. Daarvoor bouwde hij een speciale kar, waarmee hij langs de mensen gaat. "Dit is onze avonturenaanhanger. Die hangen we achter de wagen en dan laten we mensen zien wat er allemaal rond de vloedlijn te zien is." Ed pakt een van de spullen vast. "Dat is het gebit van een grijze zeehond. Die hebben we zelf van het strand gehaald."

Verderop ziet de weerman iets liggen wat lijkt op een wel heel grote tand, maar schijn bedriegt. "Sommige zeezoogdieren hebben een penisbotje. Dit is het penisbotje van een grijze zeehond", legt hij uit. Dat is nieuw voor Ed. "Apart, nooit geweten."