Gedupeerde supporter Jan: "Dit hoort een beetje bij Feyenoord"

Feyenoorders zijn overal. Ook volgende week in Georgië. Alleen niet bij Dinamo Tbilisi-Feyenoord. De Georgische club is door de UEFA gestraft voor één thuiswedstrijd zonder publiek. Uitgerekend tegen Feyenoord. "Een grote domper", zegt Jan van Hoven, een van de Feyenoord-supporters, die al een vliegticket in bezit heeft.

"Ik kreeg een notificatie op Twitter. Ik dacht dat het een grap was, maar niet dus", reageert Jan op Radio Rijnmond, een half uur nadat het slechte nieuws bekend werd. "Direct toen we hoorden dat het Azerbeidzjan of Georgië zou worden, hadden we geboekt. Want Azerbeidzjan zouden we met de trein vanaf Tbilisi kunnen doen. We gaan nog wel een mooie vakantie tegemoet, maar het is wel zuur."

Vandaag startte de kaartverkoop voor de return in de derde voorronde van de Europa League. Jan zou morgen met zijn vrienden een ticket gaan aanschaffen.

Zuur

"Ik hoop dat ze nog in beroep gaan en dat er iets mogelijk is. Anders is het effe k*t. Dan hebben we 3000 kilometer gereisd zonder dat we de wedstrijd kunnen zien. Het is ook wel een beetje Feyenoord, haha. Het wordt sowieso leuk, maar het blijft zuur dat we hier een paar honderd euro voor aftikken", lacht Jan.

"Ik hoop dat Feyenoord zijn best gaat doen voor die - ik verwacht - 150 supporters die zullen afreizen. Dat we nog naar binnen kunnen. Want wij kunnen er echt niks aan doen."

