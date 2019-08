Met oranje pruiken in de drakenbootrace tijdens World Police and Firegames

"Je gaat natuurlijk voor een medaille, maar vooral voor de eer," zegt de Rotterdamse brandweerman Jeroen Kranendonk, die in China 10 dagen meedoet aan de World Police and Firegames; een tweejaarlijks atletisch evenement voor actief en gepensioneerd wetshandhavings- en brandweerpersoneel van over de hele wereld.

"Ik doe vooral mee voor de eer, je wilt natuurlijk de beste brandweerman of -vrouw in jouw sportcategorie worden", zegt de brandweerman van brandweerkazerne Mijnsherenlaan in Rotterdam, terwijl hij onderweg is naar de openingsceremonie in de Noord-Chinese stad Chengde.

8000 deelnemers zullen tot en met 18 augustus uitkomen in 54 verschillende sporten. Er gaan in totaal 40 mensen uit Nederland naar de Spelen in China, allemaal brandweer, politie, douane en gevangenismedewerkers. Over twee jaar worden de World Police and Firegames in Rotterdam gehouden.

De sport waar de Rotterdamse brandweerman aan meedoet is Crossfit. "Dat is een sport met die gecombineerde onderdelen," vertelt Jeroen Kranendonk. "Dat betekent gewichtheffen, gymnastics, en uithoudingsvermogen met rennen, fietsen en zwemmen. Elke keer krijg je een ander soort work-out. Dus ik weet niet precies wat ik volgende week moet gaan doen."

Oranje pruiken

Vrijdag moet Jeroen eerst aan de bak in de Drakenbootrace. "Met het Nederlandse team in de boot, dat is meer ter promotie van de Spelen over twee jaar in Rotterdam. We zitten in die boot oranje gekleed met oranje pruiken op, om aandacht te vragen voor de Rotterdamse editie."

Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, gaat het evenement in China ook bezoeken. Hij is enthousiast over het sportevenement. "Sport zorgt voor fitte hulpverleners, sport verbroedert en het is een middel tegen stress in ons vak."



Spectaculaire opening in De Kuip

Over twee jaar is Rotterdam de gaststad van de World Police and Firegames. Littooij verheugt zich daarop: "In 2021 zijn er tien dagen lang meer dan 10 duizend hulpverleners in de stad. Er komt een spectaculaire opening in Stadion De Kuip."

"Ik hoop dat de minister-president erbij is en Koning Willem-Alexander, om dankjewel te zeggen tegen al die hulpverleners. In de stad krijgen we medaille-ceremonies, zodat de Rotterdammer dit ook kan meemaken."