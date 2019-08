Karsdorp: 'Ik ben klaar om te knallen bij Feyenoord'

Rick Karsdorp is terug bij Feyenoord. De Rotterdammers huren de rechtsback van AS Roma. Karsdorp heeft maar één doel: knallen. "Ik heb twee jaar weinig gevoetbald, dat weet iedereen. Er werd wel vaak geroepen dat ik geblesseerd was, soms was dat niet zo, maar ik voel me nu fit", zegt hij vlak voor aanvang van het duel van Feyenoord met Dinamo Tbilisi.