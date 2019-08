'Geervliet en ik horen bij elkaar'

In Geervliet op Voorne-Putten lijkt de tijd op sommige plekken te hebben stilgestaan. Het stratenplan is nog hetzelfde als vijfhonderd jaar geleden, er staat een eeuwenoude kerk en de bakker vierde onlangs het honderdjarig jubileum. "Het is alleen jammer van alle auto's tegenwoordig", zegt bewoner Jaap Reedijk.

Jaap werd in 1933 geboren in het dorp, op de plek waar de huidige bakkerij staat die nog altijd in de familie is. Hij neemt ons donderdag mee door het dorp waar hij zoveel van houdt.

Hij heeft Geervliet op sommige gebieden zien veranderen de afgelopen tijd. "Vroeger waren hier allerlei winkeltjes in het dorp. Smederijen, timmerlieden, kleermakers. Alleen de bakkerij is gebleven", zegt hij teleurgesteld.

Ook de komst van windmolens aan de rand van het dorp vindt hij jammer. "Ik maak altijd een grapje dat het in Kinderdijk niet meer zo druk is, omdat ze hier in Geervliet komen kijken naar molens." Aan de échte molen in het dorp koestert hij warme herinneringen. "Wij haalden daar de bloem, om vervolgens in de bakkerij brood te bakken."

Geschiedenis

"Geervliet en Jaap Reedijk horen bij elkaar", zegt hij. "Het is een leuke plaats om te wonen, maar ik vind de geschiedenis ook erg belangrijk", zegt Jaap. Het pittoreske dorp heeft namelijk een rijke geschiedenis. Cornelis de Witt was in de zeventiende eeuw Ruwaard van Putten en bestuurde over het eiland Putten vanuit Geervliet. Het plaatsje kreeg in 1381 zelfs stadsrechten.

De geschiedenis wordt uitgebreid verteld in het plaatselijke museum. De stichting Oud-Geervliet runt dit museum, in het voormalig stadhuis aan de Kaaistraat. "Die tentoonstellingen over vroeger vind ik erg leuk."