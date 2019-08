Bas van Zessen: 'na de brand zoveel liefde, dat is echt mega'

Een grote brand legde bijna twee weken geleden het kledingbedrijf van Bas van Zessen uit Brandwijk volledig in de as. Maar Bas en zijn familie zitten niet bij de pakken neer en steken de armen uit de mouwen. Er wordt een noodwinkel gebouwd, die morgen al opengaat.

Bas en Elly van Zessen blikken terug op de dag van de brand. Bas herinnert zich het telefoontje: "Mijn buurmeisje belde: Bas, je winkel staat in brand! Kom snel hierheen. Later zagen we al die rookwolken, verschrikkelijk. Mijn hart zat in mijn keel."

Elly moest rillen toen ze aankwam bij de brandende winkel. "Ik moest bijna overgeven. Later kwam ik weer in de realiteit."

Nuchter

Bas zag meteen dat er niets meer te redden was en ging direct aan de slag. "Ik ben best nuchter. Net als mijn vader. Als ik hem belde: pa ik heb een ongeluk gehad. Dan zei hij: heb je zelf niks? Ik zei: nee. En zei hij: dan is het goed."

Geheim

Elly voelde met haar gezin veel kracht om een nieuwe start te maken. "Je doet het met elkaar,"zegt Bas. "Dat is het geheim. Ik heb ook zoveel liefde over me heen gekregen. Dat is echt mega. Ik had een stapel e-mails van bedrijven, van klanten, timmermensen die op vakantie waren die kwamen gewoon helpen. Dat is zo mooi, echt geweldig!"